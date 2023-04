Museo Borsalino: mettere il cappello alla storia

Giù il cappello, apre il museo Borsalino, dopo sette anni di lavoro fra istituzioni e privati, ad alessandria propongono da questo week end l'esposizione del genio di Giuseppe Borsalino, un genio che si è occupato di cosa mettere sulla testa degli italiani e poi del mondo. L'intuizione che il cappello non era solo un oggetto da cerimonia, ma un pezzo di abbigliamento quotidiano che fa un po' distinzione e un po' riparo. E anche un modo di esprimere una personalità, un gusto ispirato dalle invenzioni di Giuseppe Borsalino uno che aveva due mani che qui lo fanno paragonare a un orafo di valenza e una testa che qui mettono al livello di Steve Jobs, un visionario che le sue idee ce le metteva sulla testa e anche un po' in testa. Vogliono che sia un museo che entra nel polo del lusso alessandrino che attira turisti che a pochi chilometri trovano gli stilisti dell'outlet di Serravalle e qui trovano il massimo stilismo alessandrino dei copricapi che è anche massimo nel mondo. I cappelli che si vedono qui sono fatti con le mani e con i macchinari in legno del 1888 per farne uno ci vanno 7 settimane. Siamo all'antico artigianato che va oltre il moderno fa le nuove tendenze. Che è stato in immagini della storia del cinema sulla testa di Humprey Bogart o Alain Delon. Un museo che nasce dopo che la borsalino ha avuto periodi travagliati, rischiato di chiudere, ora col nuovo proprietario Philippe Camperio ha aperto punti vendita a Miami Monte carlo Roma Milano. ma il museo che arriva 166 anni dopo la fondazione dell'azienda vuole far respirare l'aria della Alessandria di metà ottocento, nasce come un precursore dei garage della silicon valley che hanno cambiato il mondo. E il museo fa vedere nelle vecchie foto quella volgia di nuovo che guidava grandi mani che erano state contadine in quelle di un artista con il gusto del rischio di una imprenditoria che trasformo una zona di povertà, dove si portavano gli zoccoli in avanguardia del gusto internazionale.