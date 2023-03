Otto marzo di lotta, la protesta davanti ai cancelli della Iveco

Otto marzo di lotta davanti ai cancelli della Iveco di Torino. Un centinaio di attiviste hanno bloccato l'accesso ai cancelli dello stabilimento per chiedere "l'internalizzazione e per denunciare le violenze e le condizioni di lavoro fortemente squalificanti in cui si trovano a lavorare le lavoratrici della cooperativa Meridiana che opera all'Iveco". Quindici lavoratrici, spiegano le manifestanti, sarebbero a rischio licenziamento.

Ai cancelli è stato appeso uno striscione con la scritta “Se le nostre vite non valgono noi scioperiamo” e sono stati lanciati degli scatoloni riportanti degli slogan come 'Mancanza di tutele', 'Ignorare le nostre richieste', 'Dolori cronici', 'Instabilità lavorativa'. Le attiviste hanno poi bloccato il traffico lungo la strada dalla rotonda di corso Giulio Cesare fino a Lungo Stura. Alla manifestazione ha aderito anche il sindacato SI Cobas.

servizio di Gian Piero Amandola, montaggio di Giulia Parenti