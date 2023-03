La mostra delle mostre degli Impressionisti

E loro ballano senza tempo fra un Renoir e un Curbet, come vorrebbero gli mpressionisti abbracciati alla storia dell'arte, come in questa mostra. lei ha la gonna corta perché quei geni di Monet e pregiata compagnia furono quelli, che altroché Mary Quant e la sua minigonna, lanciarono la libertà di scoprire le gambe e il nudo la sensualità, come rilanciarono la luce come protagonista assoluto del'arte, importa più la tonalità luminosa degli oggetti su cui cade. Anzi è la luce che fa gli oggetti. Folgorazioni artistiche di luce che servono a gli impressionisti a dimostrare che la pittura è ancora meglio della nascente fotografia e addirittura della nuova arte, il cinema dei fratelli lumiere, Guardate Boudin in questo quadro sulle lavandaie a Etretat fanno esplodere la luce come neanche una sovraesposizione fotografica riuscirebbe oppure questa confusione di luce che l'occhio ormai allucinato di August Renoir che vede la confluenza di due fiumi come esseri umani trasfigurati che si abbracciano. L'altra grande battaglia degli impressionisti è contro la pittura sacra, c'è solo natura nei loro quadri, il che fa dire loro: Dio è morto.Impressionisti strana gente pronti a filosofare coi pennelli sul mondo ma anche capaci di prendere forza e di stupirsi dei fenomeni popolari.

La mostra chiude il 4 giugno

Intervistati: Vittorio Sanfo, curatore Vittorio Sgarbi, Critico d'Arte