Stanziati 2,8 milioni di euro per la diga di Combanera

Il progetto è del 1993, le prime autorizzazioni di tre anni più tardi: adesso, a trent’anni di distanza l’iter per i lavori della diga di Combanera, nella valle di Viù, potrebbero ripartire. Il ministero dei trasporti ha infatti stanziato quasi 20 milioni di euro per realizzare o completare invasi, tra quelli finanziati c’è anche la struttura nel torinese con 2,8 milioni di euro.

Un’opera resa urgente non solo dalla siccità di questi mesi ma anche dalle tendenze climatiche in atto, con precipitazioni sempre più violente e concentrate nel tempo che rendono più necessari invasi per conservare e distribuire l'acqua. Questo dovrebbe avere un’estensione di 216 chilometri quadrati e una capacità di 50 milioni di acqua: la diga sarà alta 98 metri e larga 370. L’acqua così raccolta avrà un triplice uso: nelle utenze domestiche, in agricoltura e per l’energia idroelettrica. 600 milioni di euro l’investimento totale, i lavori potrebbero terminare entro la fine del decennio.

