Microlino, il quadriciclo a marchio Svizzero prodotto a La Loggia

La scomessa è che con la rivoluzione dell'elettrico il mercato dell'auto cambi: e che accanto alle vetture di grosse dimensioni per viaggi lunghi si crei una nicchia per veicoli piccoli da usare in città. Un'ipotesi sorretta dai numeri se è vero che in media ogni auto è occupata da 1,2 persone, che l'utilizzo medio è di 35 chilometri al giorno e che la velocità si aggira intorno ai 30 chilometri.

Caratteristiche queste a cui risponde Microlino, il quadriciclo full elettric prodotto a La Loggia: un investimento di decine di milioni di euro della svizzera Micro mobility System, che ha realizzato una newco assieme a Cecomp, che già aveva lavorato alla prima Bluecar con Bolloré e Pininfarina.

Microlino ha 90 dipendenti, ma saliranno a 200 entro fine anno, 8 vetture prodotte al giorno, che diventeranno 25 per rispondere agli ordini, 3 mercati di sbocco come Svizzera, Belgio e Germania. Scocca, assemblaggio e vernciatura sono fatte qua a la Loggia ma non solo.

Un progetto visionario che nasce da una solida realtà industriale svizzera, la Micro, che produce monopattini, 80 milioni di pezzi l'anno, leader di mercato negli Stati Uniti, 100 milioni di euro di fatturato. Una vettura, questa, che porta la mobilità dolce al confine tra quadricicli e automobili

Il peso è di 500 chili, un terzo delle normali macchine elettriche, il che comporta risparmi in materie prime, costi di produzione, consumi.

Intervistati: Oliver Ouboter, co-fondatore Microlino Michelangelo Liguori, General Manager Microlino