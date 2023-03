La dura vita del pendolare del treno tra ritardi, soppressioni e linee sospese

Le difficoltà dei pendolari e di chi utilizza il trasporto pubblico, tra ritardi e soppressioni, con le linee sospese che lasciano molti territori isolati. Eppure le soluzioni non mancherebbero anche per migliorare le qualità dell'aria e combattere il cambiamento climatico.

A fronte di una popolazione di 4 milioni e 350 mila persone in Piemonte circolano quasi 3 milioni di veicoli: una percentuale di auto ogni 100 abitanti superiore al resto del paese, che già si posiziona ai vertici in Europa. E il Piemonte in cui la qualità dell'aria è tra le peggiori d'Italia e d'Europa.

Dati che sostengono la necessità di ampliare il trasporto pubblico, a partire dalle ferrovie, secondo il coordinamento mobilità integrata e sostenibile

Delle 10 peggiori tratte pendolari di Italia due sono in Piemonte, la Novara-Biella-Santhià e la Genova-Acqui-Asti. Soluzioni per incentivare il trasporto pubblico non mancano.

Servizio di Marco Bobbio

Interviste a Fulvio Bellora, presidente Comis, Roberto Colombero, presidente Uncem Piemonte, Angelo Porta, vicepresidente Legambiente Piemonte