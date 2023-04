Dall'archivio di stato le storie inedite dei Savoia

Una miniserie, trasportata dall' antico Archivio di Stato ai tempi nostri. Sono i pod cast, micro documentari che portano alla luce i reali, con storie misteriose e favolose. Un tuffo nel passato, si torna al 1554, epoca in cui un Savoia stava per assurgere al trono d'Inghilterra

Cinque storie misteriose, come quella raffigurata in un quadro che ritrae le tre mogli di Carlo Emanuele III ed i rispettivi figli. Il sovrano era anziano e malato e qui è come se avesse voluto raffigurare tre mondi che insieme non potevano esistere.

Uno dei pod cast racconta la figura di Beroldo, un antenato mai esistito ma raffigurato nei volumi della dinastia e il sigillo che rappresenta la presa dei pieni poteri, trasmesso ai regnanti sino al 600 di cui si sono perse le tracce. Smarrito? Rubato? oggi restano i calchi conservati nell'archivio di stato

servizio di Federica Burbatti - montaggio di Enrico Caleffi

intervista a

Stefano Benedetto- direttore Archivio di Stato di Torino