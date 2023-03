Si conclude a Torino la festa per i 150 anni dei Giuseppini del Murialdo

Si sono concluse le celebrazioni per i 150 anni di attività della congregazione dei Giuseppini del Murialdo, ricevuta venerdì da Papa Francesco. La comunità si è riunita, per l'occasione, nella chiesa di Nostra Signora della Salute, che ospita le spoglie di san Leonardo Murialdo, il fondatore della congregazione, da sempre vicina ai giovani in difficoltà.

Intervista a Padre Tullio Locatelli, superiore generale dei Giuseppini del Murialdo