La telemedicina diventa solidale

Un gruppo di ex compagni di università decide di impegnarsi nel campo della scienza e della solidarietà. Nasce così l'iniziativa sulla Telemedicina, in corso tutta la giornata all'istituto Valsalice di Torino.

Hanno iniziato l'università insieme, erano matricole nel '91. Molti si sono laureati, alcuni specializzati, la vita ha preso strade diverse, ma il legame è rimasto. Così questi medici hanno dato vita ad una onlus, in cui ritrovarsi per scambiare le proprie conoscenze scientifiche, ed anche per un quadruplo fine benefico.

Ospiti dell'istituto salesiano Valsalice per tutta la giornata parlano di telemedicina, applicazioni, contesto normativo, prospettive nei campi specifici, grazie alle esperienze di aiuto reciproco sperimentate durante il Covid. L'incontro è aperto a tutti, e cerca di raccogliere fondi di beneficenza, di persona e attraverso il sito Turin for Others.it

Servizio di Caterina Cannavà

Intervista a Andrea Cagliero, pediatra