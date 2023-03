I problemi dei condomini

Sarebbero tra i 300 e i 350 i condomini in Piemonte che stavano affrontando i lavori di ristrutturazioni energetiche con il bonus 110% e che ora si trovano in mezzo al guado, con il cantiere di fatto bloccato. Il decreto legge del Governo del 16 febbraio ha bloccato tutte le cessioni dei crediti con effetto immediato, anche se ha escluso gli interventi già avviati. Con la stessa norma ha bloccato gli acquisti di crediti fiscali da parte della Pubblica amministrazione, mettendo fuori gioco la decisione del Regione Piemonte di acquistare 50 milioni di crediti fiscali. Ora in molti edifici condominiali, dove le procedure di gestione dei lavori sono più complesse, domina l'incertezza: lavori deliberati dalle assemblee di condominio dovranno essere abbandonati. Altri, magari con anticipi già versati all'amministratore, dovranno essere riconsiderati. La casistica dunque si moltiplica: chi ha già avviato i lavori con deposito della Cilas ante 25 novembre 2022 e può usufruire della detrazione del 110% e dello sconto in fattura, chi ha depositato la Cilas dopo il 25 novembre e non ha ancora avviato i lavori e può usufruire delle detrazione declassata al 90% e dello sconto in fattura e infine chi, alla data del 17 febbraio 2023 non ha ancora depositato la Cilas e, pur potendo usufruire delle detrazioni vigenti, non può avere lo sconto in fattura. Prevedibili nei prossimi mesi contenziosi tra condomini e società edili. In molti casi potrebbero finire in un aula giudiziaria. Mentre l'Europa potrebbe decidere a breve che il 60% degli appartamenti delle case italiane dovrà in pochi anni affrontare una ristrutturazione energetica per poter rispettare i nuovi parametroi comunitari di efficienza.