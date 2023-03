"Torino insolita e segreta". Viaggio negli angoli nascosti della città

Un viaggio nella Torino meno conosciuta, quella "insolita e segreta". 160 luoghi che Andrea Fabrizio ha raccolto in una guida. E ogni luogo ha una lunga storia da raccontare. Dalla gipsoteca di via Principe Amedeo, al lungo Po, dietro piazza Vittorio, in via Napione, nella casa che fu di Carol Rama. Fino a una piccola scala in cui si apre il luogo più insolito e segreto di tutti: uno scorcio dell'interno della Chiesa di San Filippo Neri, come nessun turista l'ha visto fino ad oggi.

intervistato: Andrea Fabrizio, scrittore