Francesco e quel lavoro, nonostante l'autismo, che lo fa sentire importante

Oggi 2 aprile si celebra la Giornata mondiale per la consapevolezza dell'autismo. Tra le sfide di chi convive con un disturbo dello spettro autistico c'è, spesso, trovare un lavoro che consenta, anzitutto, di sentirsi importanti e, poi, li aiuti a rendersi autonomi. Abbiamo incontrato un ragazzo che, a due anni d'età, era considerato un disabile grave e che, dopo sacrifici della sua famiglia, ora lavora nell'impresa sociale Break Cotto, ispirata ai valori del Cottolengo. L'azienda offre un'opportunità ai fragili impiegandoli nel settore delle macchinette di caffè e spuntini. Ora sono diffuse in un'ottantina di punti in Piemonte.

Interviste a Francesco Faiella, lavoratore di Break Cotto con autismo, e Angelo Faiella, papà di Francesco, vicepresidente Anffas Torino