Grinzane Cavour, non parla il gioielliere rapinato accusato di omicidio plurimo

In tribunale, ad Asti, nuova udienza del processo al gioielliere Mario Roggero rapinato il 28 aprile 2021 mentre era nel suo negozio di Grinzane Cavour con moglie e figlia, che inseguì i rapinatori e sparò. Due, Andrea Spinelli e Giuseppe Mazzarino rimasero uccisi; il terzo ladro Alessandro Modica è rimasto ferito ad una gamba ed è tutt'ora detenuto.

Roggero è imputato per duplice omicidio, tentato omicidio e porto illegale d'arma. In aula, il gioielliere non ha voluto rispondere alle domande degli avvocati. Potrebbe rilasciare dichiarazioni spontanee più avanti. Hanno parlato, invece, i parenti di Mazzarino e Spinelli che si sono costituiti parte civile. La prossima udienza è fissata per il 17 marzo. La sentenza dovrebbe arrivare a luglio.

Servizio di Lorenza Castagneri