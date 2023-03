Covid, stop ai numeri

Dall'inizio del 2020, per tre anni, la Johns Hopkins University ha elaborato i dati di contagi, decessi e vaccinazioni Covid dei diversi paesi del mondo.

Il conteggio dell'università americana, basato sui dati ufficiali, si è fermato a oltre 670 milioni di casi accertati (676.609.955), quasi 7 milioni di morti (6.881.955) e più di 13 miliardi di dosi di vaccino 13.338.833.198 somministrate a livello globale.

Cosa rappresenta lo stop alla conta quotidiana? Secondo Enrico Bucci, professore aggiunto alla Temple University di Philadelphia: “significa più che altro l'abbandono dell'analisi accurata di quel che sta succedendo. Molti Paesi, tra cui l'Italia, hanno smesso di comunicare dati su base giornaliera e molti Paesi hanno smesso di fare screening accurati rendendo impossibile l'aggregazione di dati che diventa fuorviante e anche inutile".

L'Organizzazione Mondiale della sanità non ha ancora dichiarato la fine della pandemia. “Siamo in una fase di stasi evolutiva in cui esperimenti evolutivi del virus avvengono, ma non possiamo sapere dove nè su che scala” aggiunge Bucci.

Intanto in diversi Paesi, tra cui l'Italia, rimangono le difficoltà sul fronte del sequenziamento del virus. Quello che permette di capire se qualcosa di nuovo sta succedendo



Servizio di Elena Cestino

montaggio di Enrica Politano

intervista a Enrico Bucci, Temple University Philadelphia