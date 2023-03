La voce che cura

Una voce, che informa ed accompagna durante le giornate in ospedale. Dieci episodi per supportare i 2600 pazienti che ogni anno si rivologono al day hospital oncologico di Humanitas.

Ventuno specialisti del Cancer Center raccontano attraverso il podcast le tappe del percorso di cura. Ma non solo, portano il paziente dietro le quinte della preparazione delle terapie, spesso complesse. Inquadrati i Qr code sulle pareti dell'area day hospital dell'ospedale, i pazienti possono accedere al podcast sulle principali piattaforme o sul sito del Cancer Center.

Servizio di Elena Cestino

montaggio di Claudio Biasiotto

Interviste a: Mariella Pozzi, volontaria Insieme con Humanitas

Paolo Giordano resp. cura editoriale podcast

Paolo Zucali resp. Day Hospital concologico HUMANITAS