Aflatossine nel latte, il kit "verde" per misurarle

Le aflatossine derivano da un fungo, l'Aspergillus, che può contaminare i mangimi per gli animali soprattutto in caso di umidità elevata e di temperature superiori ai 25°. Metabolizzate dall'animale, si trasformano in altre aflatossine come la M1, che può essere rilevata nel latte attraverso controlli specifici come quelli che quotidianamente vengono effettuati nell'industria lattiero casearia.

Il limite massimo consentito in Europa è di 50 nanogramni al litro nel latte crudo, solo 25 nanogrammi se destinato all'alimentazione dei bambini.

L'Enea, l'agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, ha appena messo a punto un kit diagnostico rapido per l'aflatossina M1 nel latte crudo. Si basa su anticorpi monoclonali prodotti da una pianta, la Nicotiana Benthamiana, stesso genere del tabacco.



