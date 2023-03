Il cervello per invecchiare bene

La società invecchia sempre di più a livello globale. In Italia, poi, la crisi demografica è più netta che altrove. Come invecchiare bene, conservando la propria autosufficienza anche a livello mentale? Prendendosi cura del cervello, sin da giovani. Perchè, come ogni altro organo, con il passare del tempo si indebolisce, spiega Silvio Garattini, presidente e fondatore dell'Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri di Milano. Allenare e far crescere la memoria cognitiva attraverso studio, lettura e impegni sociali. Fondamentale, l'attività fisica, così come la dieta misurata ma varia e la qualità del sonno. Stili di vita che permettono di evitare, almeno per il 50%, malattie croniche e tumori.

Servizio di Elena Cestino

montaggio di Enrica Politano

Intervista a Silvio Garattini, presidente e fondatore Istituto Mario Negri