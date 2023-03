Il cancro uccide meno

Gli ultimi dati ufficiali a disposizione nell'Unione Europea sono del 2017 - 2018. Partendo da questi, i ricercatori delle Università di Bologna e di Milano sono riusciti a tracciare un quadro della mortalità per tumore e le previsioni per il 2023. “Negli ultimi cinque o sei anni il tasso di mortalità è diminuito del 10% nei maschi e del 7% nelle donne”, spiega Carlo La Vecchia, docente di epidemiologia all'Università di Milano

La diminuzione della mortaliltà per tumore è costante ma lenta.

Quest'anno in Italia i tumori saranno la causa di 184 mila decessi.

Il fumo, tra i principali fattori di rischio, così come l'obesità e l'uso di alcol.



Servizio di Elena Cestino

montaggio di Davide Chemin

intervista a Carlo La Vecchia, epidemiologia Università di Milano