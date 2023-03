Virus, salti di specie

I dati di un gruppo internazionale di ricerca anticipati dalla rivista statunitense The Atlantic - e confermati dal Governo cinese - stringono il collegamento tra l'origine di Sarscov2 e il procione.

Nei campioni prelevati al mercato di Wuhan a inizio pandemia è stato trovato Rna del virus in associazione a Dna degli animali in vendita, soprattutto procioni. Molti di questi, importati da zone in cui era già stata rilevata l'infettabilità da pipistrelli. Servono altri dati per tracciare con precisione l'origine di SarsCov2 e i sucessivi salti di specie, ma ci sono punti fermi .

Fabrizio Pregliasco, virologo dell' Università di Milano commenta: “Il Covid rilancia quella che chiamiamo One Health, che richiede sorveglianza e ricerca di virus di varie specie e su varie specie. Perchè, come è stato evidente con il Covid, c'è interconnessione tra specie diverse”.

Il salto di specie era avvenuto anche per Sars e Mers, ma non riguarda solo i coronavirus. Presupposto è il contatto stretto tra uomo e animale.

Servizio di Elena Cestino

montaggio di Massimo Carnemolla e Paola Bovolenta

intervista a Fabrizio Pregliasco, virologo Università di Milano