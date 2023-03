Serve un piano pandemico

Attenuare l'impatto di eventuali epidemie, preparandosi. Nasce per questo un piano pandemico. Nel 1998, l'Organizzazione Mondiale della Sanità forniva le prime linee guida per dare un formato uniforme ai vari piani nazionali. Poi, nel 2013, l'Europa ha indicato il raggio d'azione del piano, tarato su gruppi di rischi sanitari: da quelli nucleari a quelli bioterroristici fino a quelli batterici e virali. L'Italia ha, dallo scorso anno, un piano pandemico influenzale per il 2022-2023.

Donato Greco, immunologo ed epidemiologo con una lunga esperienza internazionale, ha lavorato a ben tre piani pandemici italiani per l'influenza: 2000, 2002, 2006. “Prioritaria una valutazione scientifica e non politica di quanto avvenuto col Covid" - dice - "Quindi aggiustare il piano pandemico influenzale includendo elementi Covid. Poi investire risorse per la cultura della preparazione: la gestione dei rischi comincia dalla cultura”, spiega.

