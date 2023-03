Una crisi "americana"

La banca californiana appena fallita era cresciuta fino ad avere attivi per 200 miliardi di euro proprio grazie alle start up della Silicon Valley.

Nel 2021 gestiva circa la metà di tutti i fondi impiegati per finanziare le startup, che di fatto rappresentavano la sola tipologia di clienti.

Un modello di finanziamento basato sul venture capital, non sui prestiti bancari.

Il sistema statunitense non prevede garanzie per depositi oltre i 250 mila dollari. La soglia si ferma a 100 mila euro in Europa.

La banca ha investito circa la metà del suo attivo in titoli del tesoro a lunga scadenza. Ma poi, negli Stati Uniti come in Europa, i tassi di interesse sono stati rialzati per contrastare l'inflazione.

A effetto domino, sono calati gli investimenti di venture capital e le start up - in gran parte aziende piccole - hanno iniziato a ritirare i propri depositi.

La crisi di liquidità, quindi l'intervento federale. In Europa, non solo non esiste una silicon valley, ma non abbiamo neanche una banca con una così alta esposizione a un singolo settore.

