Premiato il progetto sui biocarburanti presentato dagli studenti di un liceo

Strumenti all'avanguardia e un nuovo laboratorio: è il primo premio di un concorso scientifico vinto dagli studenti di un istituto nel napoletano.

Hanno vinto la sesta edizione del concorso "Mad for science", finanziato dalla Fondazione Diasorin e da Tigem, l'Istituto Telethon di Genetica e Medicina di Napoli.

Una realizzazione che non sarà sfruttata solo nel presente, ma anche per i futuri alunni. Il progetto di ricerca vincitore coniuga innovazione, valorizzazione del territorio e impegno civile. Si tratta, infatti, di una proposta per combattere il riscaldamento globale attraverso i biocarburanti.

Il finanziamento avrà la durata di 5 anni e sarà parte integrante delll'attività curricolare degli alunni del liceo.

