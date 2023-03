Dall'Amazzonia alla Versilia: il mycrophyllum aquaticum soffoca fiumi e canali irrigui

In Italia la siccità sta diventando un problema che riguarda tutte le regioni. Per questo mantenere in stato di efficienza i corsi d'acqua è vitale. Ma la diffusione di numerose specie aliene invasive, cresciute a dismisura con il cambiamento climatico, sta rendendo questo compito sempre più difficile, costoso e soprattutto con rischi di rapida riduzione della biodiversità. Il nostro viaggio insieme ai consorzi di bonifica, incaricati della manutenzione di fiumi, canali e zone umide, continua in Versilia, dove il microphyllum aquaticum sta soffocando i grandi canali di irrigazione. Ne abbiamo parlato con Ismaele Ridolfi, Consorzio bonifica Toscana Nord, Massimo Lucchesi, ingegnere e Marco Bottino, Anbi Toscana