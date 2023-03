Ridurre i consumi energetici grazie all'intelligenza artificiale

Una villa seicentesca, immersa nel verde ai piedi della collina torinese. E' anche in posti come questi che si ragiona sul futuro energetico e si cercano soluzioni. Qui ha sede infatti una piccola azienda che utilizza l'intelligenza artificiale per ottimizzare la gestione degli impianti di riscaldamento, partendo dai dati: temperature, umidità, CO2. Informazioni raccolte attraverso una rete di sensori che poi vengono inviate al cloud e permettono di addestrare algoritmi di machine learning. Che fanno una differenza considerevole, rispetto alle soluzioni tradizionali: il 10% in più di efficienza.

L'azienda è stata selezionata da Piemonte Innova, fondazione che mette in rete pubblico e privato per promuovere la competitività, per un confronto con alcune imprese tedesche. A interessare in particolare, il fatto che il sistema interviene tra le caldaie e i termostati, sostanzialmente raffinando il comportamento di questi ultimi.

Una soluzione che ha contribuito a rendere possibile EfficenTO. Un progetto di Iren che partirà quest'anno con l'obiettivo di ottimizzare l'efficienza di 800 edifici pubblici. Con un investimento da 110 milioni di euro, si punta a ridurre di un terzo i consumi con una riduzione delle emissioni stimabili in circa 20.000 tonnellate di CO2 all'anno.

