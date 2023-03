Corrono i musei piemontesi, 28mila nuovi abbonamenti in due mesi

Vanno bene i musei piemontesi. Aumentano i cittadini che scelgono di passare il tempo libero a visitare mostre ed esposizioni permanenti. Se l'anno scorso erano stati quasi raggiunti i risultati del 2019, in questo 2023 sono destinati a crescere ulteriormente, con 28mila nuovi abbonamenti già nei primi due mesi dell'anno. Merito di scelte molto attente. Tra le iniziative mirate, ce n'è una dedicata alle famiglie, in programma per il fine settimana del 15 e 16 aprile. Intitolata "Disegniamo l'arte", sarà rivolta in particolare ai più piccoli, che troveranno a disposizione workshop in tutti i musei torinesi. Dove riceveranno un incarico.

E sempre a loro è riservata una serie di podcast. Dieci puntate racconteranno dieci musei piemontesi e si intitola filananna, disponibili all'indirizzo spreaker.com/show/fila-a-nanna-con-abbonamento-musei.

Nel servizio, le interviste a: