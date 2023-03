Giovani detenuti, fragilità e scarsi aiuti

All'interno dell'emergenza carceri c'è un'emergenza giovani nelle carceri. Una popolazione tra i 18 e i 25 anni che in Piemonte è pari al 6% del totale, in linea con il dato nazionale, ma a Torino sale al 10%. Ed è in aumento. I ragazzi detenuti sono per lo più di sesso maschile, per il 75% stranieri, in generale provenienti da contesti di povertà materiale ed educativa, spesso con problemi di dipendenze anche da psicofarmaci. Dipendenze a volte sviluppate proprio in carcere in fase di disassuefazione da altri tipi di sostanze.

L'indagine "Giovani Dentro Fuori", a cura della garante dei detenuti di Torino e di altre istituzioni, offre una ricetta precisa.

Interviste a: Monica Gallo, garante dei detenuti di Torino; Filippo Pennazio, psichiatra e psicoterapeuta; Franco Prina, responsabile del Polo universitario dei detenuti dell'Università degli Studi di Torino