Ambasciatore Melnyk: "Grati a Piemonte, le imprese invitate alla ricostruzione post-bellica"

Uno scambio di disegni, il frutto della fantasia dei bimbi ucraini ricoverati al Regina Margherita. E' questo il momento più toccante della giornata piemontese dell'ambasciatore ucraino in Italia, Yaroslav Melnik. La solidarietà lungo vari assi: la sanità, la scuola, il lavoro e soprattutto l'accoglienza sul territorio grazie alle persone comuni, alle istituzioni e alle imprese. Ventidue milioni spesi dal governo in Piemonte, 13 solo per curare le ferite fisiche e psicologiche degli sfollati, 12mila persone accolte fino a oggi, quasi tutti donne e bambini. E il 26 aprile la convocazione a Roma di una conferenza per la ricostruzione post bellica a cui sono invitate le imprese piemontesi.

Interviste a Yaroslav Melnyk, ambasciatore ucraino in Italia e a Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte

Servizio di Davide Denina. Montaggio di Andrea Volpe