Reati ambientali, controlli potenziati in tutto il Piemonte

Gli ultimi interventi contro i reati ambientali pochi giorni fa - il sequestro di un cantiere sulla tangenziale di Novara, la scoperta di una discarica abusiva a Villaretto, nel Torinese, e di un traffico di rifiuti speciali nell'Astigiano - per arginare fenomeni pericolosi sia per l'ambiente, sia per la salute dei cittadini. Gli scarti che non ci servono, che però hanno ancora un prezzo. I cittadini lo pagano con le tasse sui rifiuti, le imprese oneste pagandone lo smaltimento. Ma qualcuna non lo fa, commettendo un eco-reato.

Discariche abusive e rifiuti pericolosi

Negli ultimi due anni la sola Guardia di finanza di Torino ha sequestrato 240mila tonnellate di rifiuti pericolosi in 6 discariche abusive su 80mila metri quadrati. Uno sforzo aumentato di controlli fiscali e controlli fisici, anche con aerei ed elicotteri.

Interviste al maggiore Giovanni Lupi, Guardia di finanza di Torino, e al colonnello Federico Ninni, comandante del gruppo tutela ambientale dei carabinieri

Servizio di Davide Denina. Montaggio di Alessandro Mancuso