Italvolt, Carlstrom abbandona Scarmagno e propone la gigafactory a Termini Imerese

Tramonta definitivamente il sogno della gigafactory per Scarmagno. L'imprenditore svedese Lars Carlstrom, ha deciso di riprovarci a Termini Imerese con la sua Italvolt. Ha messo gli occhi infatti sullo stabilimento ex Blutec e ha scelto di proporre il suo progetto agli enti locali siciliani. Ma non abbandona il Piemonte, assicura. Dove, dice, ancora valuta possibili opportunità, come la ex Teksid di Carmagnola.