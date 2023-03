Il passaggio per non vedenti è stato riparato

Iniziamo oggi con una buona notizia. Chi ci scrive è Marco: “Buongiorno, ringrazio tutti quanti per l'aiuto a mettere in evidenza il problema e la rapida risoluzione”. Si riferisce al passaggio riservato a non vedenti con le piastrelle sollevate rotto da tempo che vi avevano mostrato nei giorni scorsi e che ora è stato finalmente riparato.

Invece dobbiamo tornare sul tema dei rifiuti abbandonati. Siamo sulla tangenziale di Alba allo svincolo che porta in direzione di Neive, una discarica vergognosa – scrive il nostro telespettatore - E parliamo di un sito Unesco".

Vi mostriamo invece il colle Ciarbonet in val Maira con uno stupendo arcobaleno che "abbraccia" la Rocca provenzale. autore dello scatto il nostro fedelissimo Gianni Abbà di borgo San Dalmazzo.