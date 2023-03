Migliora la qualità dell'aria

In Piemonte nel 2022 e nei primi mesi del 2023 la qualità dell'aria è in miglioramento, in linea con i passi avanti progressivi registrati a partire dal 2003. Lo dicono i dati dell'Arpa, illustrati oggi in Regione dal direttore Secondo Barbero, alla presenza dell'assessore all'Ambiente Matteo Marnati.

Per quanto riguarda le polveri sottili (Pm10) i valori misurati nel 2022, nonostante le condizioni meteorologiche che non hanno favorito la dispersione degli inquinanti, nella media annua non hanno superato il valore limite in nessuna stazione delle reti di monitoraggio regionale per il quinto anno consecutivo. Restano però le criticità rappresentate dai superamenti giornalieri in diverse aree urbane della Città Metropolitana di Torino, ad Alessandria e Asti.

E' in ogni caso rispettato il valore limite annuale sia per il Pm10 che per il Pm2,5, anche se quest'ultimo ha avuto concentrazioni lievemente superiori a quelle del 2021, ma in linea con il 2020. Quanto alla concentrazione media annua del biossido di azoto, inquinante che deriva principalmente dal traffico veicolare, il valore limite di 40 microgrammi per metro cubo è stato rispettato in tutte le stazioni della rete regionale tranne quella di Torino Rebaudengo.

Ma si evidenzia un'importante novità: la stazione di Torino-Consolata per la prima volta dal2011 ha registrato nel 2022 un valore di concentrazione media annua inferiore al valore limite. Per quanto riguarda l'ozono, inquinante presente soprattutt onei mesi più caldi, i valori sono stati superati su quasi tutto il territorio piemontese. E' infatti un inquinante legato alle temperature elevate, come quelle registrate la scorsa estate.

Dall'inizio di quest'anno a oggi, quindi nel periodo più critico per la qualità dell'aria, tutti gli inquinanti (Pm10, Pm2,5 e biossido d'azoto) sono in calo rispetto allo stesso periodo del 2022.