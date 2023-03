Il Piemonte nell'Alleanza europea dei semiconduttori

Il Piemonte è l'unica regione italiana ad avere aderito alla futura Alleanza europea dei semiconduttori: un protocollo d'intesa firmato a Bruxelles che ha coinvolto altri 12 enti di 9 Paesi diversi ed è stato promosso dalla tedesca Sassonia, e che comprende, tra gli altri, anche Catalogna e Paesi Baschi (Spagna) e Provenza-Alpi-Costa Azzurra (Francia)

L'obiettivo, è condividere competenze e pratiche per utilizzare al meglio i fondi del Chips Act, il pacchetto legislativo europeo su chip e semiconduttori. E anche - spiega l'assessore regionale allo sviluppo economico, Andrea Tronzano - rafforzare il dossier Intel che, nonostante tutto, è ancora aperto.

Il colosso americano è interessato a realizzare impianti di produzione nel continente: un processo che ha subito notevoli rallentamenti rispetto a quanto annunciato un anno fa, ma le trattative sono ancora in corso per il primo maxi impianto in Germania.

Anche l'Italia resta in partita, pur con minore ottimismo rispetto agli scorsi mesi. Piemonte e Veneto rimangono i principali candidati, sempre se Intel dovesse decidere di investire nello Stivale, ma la situazione rimane incerta.

nel servizio l'intervista ad Andrea Tronzano, assessore allo sviluppo economico della Regione Piemonte