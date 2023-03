Italvolt, presentato il progetto a Termini Imerese. Addio all'ipotesi Scarmagno

Il progetto della megafabbrica di batterie al litio per auto si sposta dal Piemonte alla Sicilia. Lars Carlstrom ha presentato a Termini Imerese il piano per rilanciare lo storico stabilimento ex Fiat, poi Blutec, fermo da undici anni.

“È uno dei pochissimi siti in Italia adatti a questo tipo di produzione, perché abbiamo bisogno di ingenti quantità di energia”, ha detto il fondatore e amministratore delegato di Italvolt all'incontro nel comune della Città metropolitana di Palermo.

La società parteciperà al bando per l'assegnazione dell'area, che dovrebbe essere pronto ad aprile, e si aggiunge ad altre realtà interessate. Annunciato un investimento da tre miliardi e mezzi di euro in tre anni, duemila posti di lavoro, ma con un budget iniziale di appena cinque milioni. Cauti i sindacati, che chiedono maggiori garanzie proprio per l'esiguità della somma per la prima fase.

Tramonta dunque il precedente obiettivo di Italvolt, quello di investire nella ex Olivetti di Scarmagno, alle porte di Ivrea. Sembrava fatta con l'annuncio dell'accordo con un grosso fondo, poi sono emersi dei problemi: la rete elettrica, secondo Carlstrom, non sarebbe in grado di garantire l'energia richiesta.



Ma l'imprenditore alla TGR Piemonte afferma comunque di valutare ancora opportunità in regione, e fa il nome della ex Teksid di Carmagnola. Intanto, sul sito di Italvolt rimane l'annuncio: “stiamo realizzando la più grande gigafactory in Europa”. Dove, è ancora da definire.