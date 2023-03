Il giorno dopo i negozianti fanno la conta dei danni

In centro a Torino la domenica è giorno di apertura per gran parte dei negozi. Oggi invece si resta chiusi. A rattoppare le vetrine spaccate, pulire e contare i danni. La devastazione si concentra tra corso Siccardi, via della Consolata e piazza della Repubblica. Prese di mira assicurazioni, banche, boutique di lusso. Ma anche negozi di scarpe, librerie, agenzie immobiliari. Tra le auto, molti suv, alcune utilitarie. “Solo rabbia” hanno scritto sui muri tra gli slogan a sostegno dell'anarchico Cospito. Ma oggi la rabbia è dei negozianti, dei cittadini. Del rettore della Consolata, che nemmeno vuole commentare le scritte sul sagrato, che i fedeli hanno coperto con dei fiori.