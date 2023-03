Juve, stadio tutto esaurito per il Verona ma manca Chiesa

servizio di Davide Lessi

montaggio di Beppe Serra

La piccola via Crucis di Chiesa continua: non è bastata la visita medica fatta lunedì in Austria. Contro il Verona non sarà nemmeno convocato, sperando di tornare per la semifinale di Coppa Italia, martedì contro l'Inter. L'allenatore Massimiliano Allegri: "Federico è molto tranquillo perché non è convocato e quindi...Ha sempre questo fastidio, oggi ha lavorato bene ma sotto soglia del dolore e quindi domani non sarà della partita e si lavora in funzione di averlo martedì"

Davanti dovrebbero partire Kean, già protagonista contro gli scaligeri all'andata, e un Vlahovic rigenerato dalla pausa nazionali: tre gol in due partite con la Serbia per lui. Anche perché Di Maria non sarà nell'11 di partenza. "Difficilmente Angel partirà titolare - ha spiegato Allegri nella conferenza stampa della vigilia -, sta bene perché ha fatto un buon allenamento ma sicuramente potrà essere una risorsa a partita in corsa.

Tutto esaurito lo Stadium, un sold out non scontato visto che si gioca contro la terzultima forza della Serie A. Un ambiente che si è ricompattato, nonostante le inchieste. Su queste l'amministratore delegato Maurizio Scanavino, a margine dell'Assemblea della Lega Seria A si è detto fiducioso e sereno. "Spero si risolva al meglio", ha commentato riferendosi al 19 aprile, data dell'udienza del ricorso al Coni per i 15 punti di penalizzazione in classifica.