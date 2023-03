Panchine vecchie e bici abbandonate: degrado e poco senso civico a Torino

Panchine danneggiate e ormai impraticabili di fronte alla stazione Porta Nuova di Torino, ci scrivono i nostri telespettatori Valentino e Mario.

Olmo invece ci ha mandato queste due foto scattate in via Verdi sempre a Torino sull’uso improprio dello spazio pubblico. Le bici delle compagnie di bike sharing parcheggiate in fila occupano pista ciclabile e marciapiede. Le due foto -ci ha scritto Olmo - sono state scattate a distanza di una settimana e succede spesso in altri luoghi della città.

C'è poi una bella immagine, quella del tramonto raccolto da Giacomino a Rossa, comune di poco più di 170 abitanti in provincia di Vercelli.