Il Toro ritrova Radonjic dopo lo scivolone del derby

Sembra passata una vita, ma non sono nemmeno due setttimane. Ventotto febbraio, derby della Mole. Siamo sul 2 a 2 all'Allianz Stadium.

Al 60esimo Ivan Juric manda in campo Nemanjia Radonjic. Nemmeno il tempo di entrare in partita e il calciatore serbo perde di vista Chiesa che crossa per Bremer, l'ex granata realizza il gol del 3 a 2.

Al 74esimo, dopo appena 14 minuti in campo, un Juric infuriato richiama "Rado" in panchina. I due si mandano a quel paese e rischiano lo scontro, non solo verbale. Sembra la fine di una storia mai decollata.

E invece, complice lo stop di Karamoh, la stella di Radonjic è tornata a brillare.

Un'altra corsa sulla fascia, a bruciare Baschirotto - difensore rivelazione del Lecce - e spingere Sanabria alla settima rete stagionale . A fine gare l'elogio del mister

Servirà anche il miglior Radonjic per riuscire nell'impresa che aspetta i granata tra meno di una settimana, quando all'Olimpico Grande Torino arriverà la capolista Napoli.