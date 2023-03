Un nome per vivere in eterno: "C'era due volte il Barone Lamberto" debutta a Novara

Debutta al teatro Coccia di Novara C'era una volta il Barone Lamberto, opera per famiglie ispirata liberamente all'omonimo libro di Gianni Rodari. Le musiche sono di Alberto Cara, il libretto di Alberto Mattioli.

Il barone Lamberto è un vecchio ricco e malato a cui viene rivelato da un santone, durante un viaggio in Oriente, che il segreto dell'eterna salute risiede nel potere magico del suo nome: finché il nome di Lamberto risuonerà, il barone resterà in vita, sano come un pesce.

Lo spettacolo va in scena domenica 19 marzo alle 16 e lunedì 20 marzo alle 10 e alle 14 (recite per le scuole). Il barone Lamberto è interpretato da Marco Bussi. La Civica orchestra di fiati di Milano è diretta da Marco Alibrando. Regia, scene e video di Gianmaria Aliverta.

nel servizio di Simona Marchetti le interviste ad Alberto Cara e Gianmaria Aliverta