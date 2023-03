Obesità e salute

Un problema che colpisce 1 italiano su 10. Dato Istat per una malattia che ha varie cause ma soprattutto gravi conseguenze per la salute. Diabete, malattie cardiovascolari, apnee notturne, problemi alle articolazioni che causano agli obesi gravi, vere e proprie disabilità fisiche. Una malattia subdola, cronica e purtroppo recidivante. In tanti dopo aver perso peso tendono a recuperarlo. L'obesità a seconda della sua gravità si combatte su molteplici fronti. Quello mentale per condurre il malato a un cambio di stile di vita. Quando è necessario si interviene anche chirurgicamente con un intervento di riduzione dello stomaco. E poi a breve arriveranno sul mercato farmaci molto più efficaci di quelli utilizzati fino ad ora.