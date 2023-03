Nella ragnatela cosmica

Un viaggio nel tempo e nello spazio. Gli astronomi di casa nostra hanno osservato qualcosa che è avvenuto 10 miliardi di anni fa, il tempo che la luce ha impiegato per arrivare fino a noi. Il tutto a 50 miliardi di anni luce di distanza. Da tempo la galassia denominata Spiderweb era sotto osservazione. Come la tela di un ragno ne sta intrappolando altre più piccole. Spiderweb è infatti destinata a diventare una delle strutture più grandi dell'universo: Un ammasso, ossia un insieme di migliaia di galassie, tanti ammassi vanno a formare quella che è la ragnatela cosmica, quella rete di materia oscura galassie e gas distribuita su larga scala nell’Universo. E proprio l'alone diffuso di questo gas è stato osservato per la prima volta.