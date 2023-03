Il Lingotto diventa hub per tre vaccini

E' stato il centro vaccinale più grande del Piemonte. Dove il covid si combatteva al ritmo di 24mila iniezioni al mese. E i piemontesi si sono trovati anche a dover esercitare un po' di pazienza.

Così ci si metteva in coda al Lingotto di Torino 15 mesi fa. Erano i giorni in cui in tutto il Piemonte si somministravano più di 50mila dosi al giorno. Oggi sono meno di 5000, la settimana. E dunque gli hub rimasti possono diventare strategici nella lotta pure ad altre malattie. La ASL Città di Torino apre così proprio via Fenoglietti all'immunizzazione contro pneumococco ed herpes zoster.

Obiettivo: proteggere i fragili dalle conseguenze più gravi di tali infezioni: polmoniti, meningiti, e, per il Fuoco di Sant'Antonio, nevralgia posterpetica. Ad accesso diretto, chi ha tra i 65 e i 70 anni, o è diabetico, può chiedere anche questa iniezione, insieme o meno al booster anticovid. Una sperimentazione partita nell'altro hub cittadino, quello dell'ospedale San Giovanni Bosco, dove complessivamente se ne sono già fatte quasi 18mila e che continuerà ad offrirle il lunedì e il mercoledì. Uno sforzo aggiuntivo rispetto a una campagna anticovid che nonostante le quasi 11 milioni di somministrazioni non si è ancora esaurita. La nostra regione è prima in Italia per quarte e quinte dosi ma alla maggior parte dei piemontesi manca l'ultimo richiamo.

Servizio Francesca Nacini

Montaggio Alessandro Mancuso