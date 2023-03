L'allarme di Confartigianato per la fine delle agevolazioni

Una contrazione del 14% degli addetti. Il rischio di perdere oltre 12 mila e 600 posti di lavoro.

Confartigianato tratteggia in numeri e percentuali le conseguenze del perdurare di un blocco andato aggravandosi nei mesi, e che non sembra trovare una soluzione in tempi brevi.

Parliamo di crediti incagliati nelle maglie della burocrazia e di una serie di normative che in due anni son cambiate oltre 200 volte, complicando l'attività e la sosteniblità delle casse di migliaia di piccole e medie imprese.

Una situazione grave e seria, con riflessi sulla mappa del nostro territorio: in provincia di Torino si stimano 5.870 i posti a rischio, a Cuneo 2.240, ad Alessandria 1.210, a Novara 1010, ad Asti 750, nel Verbano 520 e a Vercelli e Biella 510.

A snocciolare i numeri della crisi l'ufficio studi di confartigianato contenute nel dossier sui bonus edilizi.

L'associazione chiede al governo di fare chiarezza. Nelle costruzioni, settore che ha registrato un aumento della produttività del 5,8%, ritmo doppio del 2,6% del totale economia, è impiegato ad oggi l’87,2% degli addetti.

Inoltre, quello delle costruzioni è il comparto che nel 2022 ha assorbito l’85,5% delle posizioni lavorative create.

Imprese - rilancia confartigianato- che hanno usufruito di una legge nata sotto l'egida di giuseppe conte per rilanciare il settore, forse anche in modo troppo spregiudicato, e che oggi si trovano a fare i conti con la dichiarazione di insostenibilità economica dell'attuale governo meloni e al blocco repentino di ogni vantaggio.

Un circolo vizioso, in cui i debiti “incagliati” che non rientrano nelle casse, - cominciano a creare seri problemi di liquidità alle imprese che devono rivolgersi ancora e di nuovo alle Banche per avere i necessari finanziamenti e garantirsi la sopravivvenza