Guarda il tuo cellulare e osserva le persone intorno a te. Inconsciamente e in pochi istanti ti imitano e iniziano a guardare il loro cellulare. Da sempre gli animali con uno sguardo si sincronizzano per caprie se devono attaccare una preda o se devono scappare. Anche per gli uomini gli sguardi sono fondamentali in molte situazioni. Ma è la prima volta che l'effetto, chiamato dei ricercatori, "camaleonte" non coinvolge direttamente un altro essere vivente, ma un oggetto. E c'è una differenza sostanziale tra il maneggiare e il porre l'attenzione al cellulare

ELISABETTA PALAGI - Università Pisa- abbiamo osservato chi manipolava e chi, invece, guardava il device. Abbiamo visto che non bastava manipolare l'oggetto, ma la prima persona doveva guardare l'oggetto per far si che la persona accanto iniziasse a guardare il cellullare. Così abbiamo dedotto che è il guardare l'oggetto che sollecita la riposta mimica

Lo studio che ha analizzato quasi 260 persone, metà uomini e metà donne di diverse età, in situazioni disparate come parchi, ristoranti, trasporti pubblici, supermercati, è stato condotto sia durante il lockdown che dopo un anno. I ricercatori hanno notato che col passare del tempo il fenomeno diminuisce tranne per chi ha legami stretti. Parenti e amici ci condizionano sempre e di più. Ma in tutti i casi l'effetto camaleonte rischia di stabilizzare relazioni sociali virtuali, quindi aumentare l'isolamento

ELISABETTA PALAGI - Università Pisa- se da una parte questo fenomeno di mimica dal punto di vista naturale è estremamente efficiente come nel caso degli animali che sincronizzano i propri movimenti, nel caso degli smartphone essere suscettibili a ciò che fanno gli altri può portare all'isolamento sociale

Montaggio di Enrica Politano