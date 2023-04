Da “da consumarsi preferibilmente entro” a “spesso buono oltre"

E' lo spreco alimentare una delle più gravi emergenze dei nostri tempi. Per contrastarlo, l'Europa vorrebbe allugare la vita degli alimenti. Per questo ha presentato agli esperti degli stati membri una bozza di revisione delle norme sulla data di scadenza degli alimenti.

Per alcuni alimenti rimarrebbe invariata in etichetta la dicitura "da consumare entro", che indica il limite entro il quale è garantita la sicurezza del cibo Per altri, quelli con la scritta “da consumarsi preferibilmente entro” si aggiungerebbe “Spesso buono oltre" a indicare gli aspetti qualitativi e nutrizionali



Seppure l'Italia assicuri trattamenti di alto livello, ci sono cibi su cui è meglio essere più prudenti, come i prodotti a base di carni. In questi casi l'etichetta rimane rigorosa: "da consumare entro" perchè ci potrebbero essere microrganismi pericolosi per la nostra salute.



Sulle informazioni contenute sulle etichette, in Europa, ci sono molte altre proposte che prendono in considerazione l'attenzione sempre maggiore dei consumatori che vogliono sapere cosa esattamente mangiano. A partire dalle etichette eco, bio o a ridotta impronta climatica. Ma il più grande dibattito in Italia è l'etichetta Nutriscore, diffusa in altri paesi dell'Unione, che calcola solo i componenti





Montaggio: Dario Fogu

Intervista con Luca Cocolin - microbiologia alimentare - Università di Torino