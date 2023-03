L'arazzo leonardesco dell'Ultima Cena alla Venaria Reale

Per secoli hanno fatto da sfondo alle principali cerimonie sacre che si svolgevano presso la corte pontificia in occasione della Pasqua, in particolare la Coena Domini e la Lavanda dei piedi. Ora fino al 18 giugno si possono ammirare alla Venaria Reale. Sono due capolavori provenienti dai Musei Vaticani: l'arazzo leonardesco dell’Ultima cena (alla cui realizzazione non fu forse estraneo lo stesso Leonardo nei suoi anni francesi) ed il baldacchino di Clemente VII, disegnato dai principali allievi e collaboratori di Raffaello.

Occasione offerta dalla mostra "All’ombra di Leonardo. Arazzi e cerimonie alla corte dei papi" che apre la stagione espositiva della Reggia.

Servizio di Laura Preite; interviste ai curatori Alessandra Rodolfo ed Andrea Merlotti, direttore centro studi residenze sabaude.