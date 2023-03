L'occhio fotografico di Ruth Orkin ai Musei reali

Dai suoi scatti più famosi come American girl in Italy fino a quelli che lo sono meno Ruth Orkin segna e disegna il '900 con i suoi fotogrammi.

Una vita movimentata

Era nata a Boston nel 1921 da mamma attrice del cinema muto e padre commerciante. Voleva fare la regista ma Hollywood - di fatto - proibiva la carriera alle donne così diventò fotografa. E riuscì ad accreditarsi entrando a far parte negli anni quaranta nella Photo league, cooperativa di fotografi newyorkesi. Instaura prestigiose collaborazioni con importanti riviste. Viaggia tantissimo e inventa una tecnica per catturare nelle foto l'azione, come a ricordare le scene di un film.

La mostra

In mostra nelle sale Chiablese dei Musei Reali ci sono 156 scatti, la più vasta antologia sull'artista mai realizzata in Italia.

Interviste ad Anne Morin (curatrice della mostra) ed Enrica Pagella (Direttrice dei Musei Reali)