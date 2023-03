Bonus edilizi, frode miliardaria in otto regioni

Una truffa da un miliardo e mezzo di euro di falsi crediti fiscali richiesti grazie ai bonus edilizi, soprattutto ecobonus e 110, è stata scoperta dalla Guardia di finanza di Asti. L'organizzazione aveva base in un commercialista campano ma ramificazioni in 8 diverse regioni: Campani, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Puglia, Toscana, Trentino alto adige e Veneto. I sequestri sono ancora in corso.

Agli arresti 10 persone tutte con precedenti, 4 sono in carcere e 6 ai domiciliari. L'operazione è stata chiamata 'capisci ammé' dall'intercalare usato al telefono tra le 17 persone coinvolte, cittadini stranieri e italiani. Utilizzavano partite iva intestate a prestanomi e poi inserivano nei cassetti fiscali dell'agenzia delle entrate, dati fasi di immobili e comuni inesistenti. Il credito d'imposta veniva poi ceduto a ignari istituti bancari.

Interviste a Biagio Mazzeo, procuratore di asti ed Antonio Garaglio, comandante provinciale della Guardia di finanza