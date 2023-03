Banco Alimentare, primi aiuti in cibo a chi a un animale domestico

Una iniziativa di beneficienza unica nel suo genere in Italia.

Il Banco Alimentare del Piemonte aiuterà le famiglie in difficoltà economiche che hanno un animale domestico a carico.

Insieme alla Consulta per le Persone in difficoltà, la parrocchia di San luca e la Regione Piemonte sono cominciati i primi conferimenti.

L'Assessorato regionale al Walfare, guidato da Chiara Caucino, darà 75 mila euro ogni anno a sostegno di questa iniziativa.

E' stato calcolato che sono almeno mille e 600 per le famiglie, anziani, disabili che in Piemonte hanno un animale d'affezione ma versano in condizione di difficoltà economica.

Per loro arriva un aiuto concreto che si ripeterà ogni mese, a seconda delle necessità.

Il Banco alimentare ha individuato a Moncalieri, in via Mongina, un magazzino per lo stoccaggio dei prodotti che sono alimentare ma non soltanto. Anche oggetti, come cucce e altro, che servono alla vita quotidiana di un animale in casa.

Importante l'aiuto dei volontari, dall'Associazione dei Bersaglieri, ai volontari del Banco Alimentare.

Nel servizio parlano: Salvatore Collarino del Banco Alimentare e l'Assessore regionale al Walfare Chiara Caucino.