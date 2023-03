Carceri, il terzo settore chiede investimenti e formazione del personale

Carceri, soltanto un luogo dove scontrare la pena? La domanda se l’è posta il mondo dell’associazionismo che a Ivrea ha promosso due giornate di riflessioni, alla luce di quella che, a detta degli organizzatori, Officine Terzo Settore, è un fallimento dei propositi dell’articolo 27 della Costituzione italiana, il carcere serve a rieducare. Oggi è intervenuta la Senatrice Ilaria Cucchi di sinistra italiana, che in mattinata ha fatto visita all’istituto di pena eporediese. Alle due giornate hanno partecipato anche il deputato piemontese Marco Grimaldi, l’ex Senatore del Pd Luigi Manconi, le principali associazioni che lavorano nelle carceri italiane, sindacalisti e molti attivisti di diritti umani. Il numero dei suicidi è allarmante, è stato detto, 82 in Italia nel 2022 e 5 in Piemonte, nel 2022. E sono diverse le inchieste della magistratura su presunti abusi e violenza da parte della polizia giudiziaria. Ma per ripensare il sistema, è stato detto, servono investimenti e personale. Attualmente mancano nell’organico delle carceri italiane 20mila unità.

Nel servizio parlano la Senatrice Ilaria Cucchi, Sinistra Italiana; Perla Allegri dell'Associazione Antigone; Florindo Oliverio, segretario nazionale di Cgil Funzione Pubblica.