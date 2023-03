La lunga notte di Sarajevo racconta la sofferenza del conflitto nei balcani

Suonava tra le macerie indossando il frac Vedran Smailovic, violoncellista della filarmonica di Sarajevo. Era il suo omaggio alle vittime di un assedio durissimo durato 1425 giorni. Lo ha fotografato nel 1993 il fotoreporter torinese Paolo Siccardi. "La lunga notte di Sarajevo", è la mostra che raccoglie alcuni dei suoi scatti, ospitata dal Museo Nazionale d’Artiglieria nel Mastio della Cittadella. Istantanee che raccontano la sofferenza dei cittadini dal 1992 al 1996, in trappola tra le bombe e il tiro dei cecchini. La vita che attraversa il buio e che va avanti, nonostante tutto.

Nei locali della mostra, organizzata dall'associazione La Porta di Vetro, e curata da Tiziana Bonomo, anche un tema scolastico trovato da Siccardi in un'aula distrutta dai bombardamenti. Il fotoreporter l'ha tenuto nel cassetto per trent'anni e l'ha fatta tradurre solo recentemente. Grazie a Facebook ha rintracciato l'autrice, vorrebbe riconsegnarle il quaderno. La data è il 16 marzo 1992. Nel testo si legge: "La Guerra è la cosa più brutta che può succederti. Per questo io voto per l’amore e la pace tra i popoli."

Servizio di Maria Elena Spagnolo; montaggio di Paolo Monchieri

Intervista a Paolo Siccardi, fotoreporter